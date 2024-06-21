Нидерланды объединились еще с одной страной для передачи ВСУ ЗРК Patriot NL Times: Нидерланды совместно еще с одной страной поставят ВСУ ЗРК Patriot

Фото: Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Нидерланды совместно еще с одной страной поставят Украине один зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщает портал NL Times со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен. Партнера по оказанию военной помощи Киеву она не назвала, отметив, что он должен объявить о своем решении самостоятельно.

По словам Оллонгрен, Нидерланды объединились еще с одной страной, чтобы снабдить Украину системой противовоздушной обороны, она отметила, что им удалось собрать запчасти для одной такой системы. При этом министр не стала раскрывать сроки поставки, «чтобы не давать россиянам никакой информации».

По мнению Оллонгрен, противовоздушная оборона имеет решающее значение для защиты Украины. Она назвала очень хорошей новостью решение Румынии поставить Киеву систему Patriot и добавила, что США также работают над тем, чтобы нарастить помощь ВСУ.

Ранее стало известно, что на Украину будут направлены сотни ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который до этого наотрез отказывался подтвердить достоверность сообщений о готовящейся передаче Украине дополнительных ЗРК.