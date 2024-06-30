Вучич предупредил о масштабном конфликте с участием Запада и Востока Вучич заявил о подготовке Запада и Востока к глобальному конфликту

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовящимся крупном вооруженном конфликте, о чем говорят ситуация на Ближнем Востоке и политика Евросоюза, где на должность главы дипломатии ЕС была назначена бывший премьер-министр Эстонии Кайи Каллас, известная своей антироссийской риторикой. По его словам, которые передает РИА Новости, все также указывает на тот факт, что мир не сможет избежать масштабного столкновения Израиля с ливанским движением «Хезболла».

Как считает политик, ситуация на Ближнем Востоке затронет не только сам регион, но и Запад. Возвращаясь к украинскому кризису, Вучич выразил уверенность, что Еврокомиссия под новым руководством будет действовать более радикально по отношению к России. Кроме того, назначение Каллас является ярким сигналом того, как Запад намерен действовать в дальнейшем — о дипломатии не идет речи.

Получаете человека, с которым верю, можем установить хорошее сотрудничество, это наша работа и обязанность — госпожу Каллас из Эстонии, которой запрещен въезд в Россию. То есть выбирают человека, который предстоящие 4-5 лет не сможет въехать на территорию РФ, — заявил он.

По мнению Вучича, ситуация с Каллас является недвусмысленным сигналом, она на самом деле такая риторика только усугубит ситуацию. В завершение он подчеркнул, что Россия будет бороться до конца, получив данный сигнал.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что республика не будет присоединяться к санкциям, введенным в отношении России. Он подчеркнул, что Белград не станет терять надежного друга, который поддерживал его веками.