Украина и США договорились о поставках Patriot для ударов по России МИД Украины сообщил о договоренностях с США о поставках дополнительных Patriot

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Украина и США скоординировали поставки дополнительных систем ЗРК Patriot, предназначенных для ударов по территории России, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в соцсети Х. По словам министра, он встретился с помощником госсекретаря США Джимом О'Брайеном и обсудил предоставление ВСУ оружия и боеприпасов для ПВО, а также предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

Мы ценим последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, по приоритету Украины в поставках боеприпасов для ПВО и их работу с третьими странами по укреплению обороноспособности Украины. Поставка дополнительных систем ПВО Patriot на Украину была главной темой нашего разговора, — отметил Кулеба.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины. Руководитель российского военного ведомства указал на опасность эскалации ситуации в зоне СВО, которую вызывают поставки американских вооружений для ВСУ.

Начальник Генштаба Бельгии Мишель Хофман ранее сообщил, что страна поставит Украине американские истребители F-16 до конца года, если Соединенные Штаты предоставят ей более современные самолеты F-35. По его словам, на передачу техники Киеву также влияет наличие критически важных запчастей.