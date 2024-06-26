Белоусов и Остин обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины Белоусов и Остин по телефону обсудили ситуацию на Украине

Фото: Kremlin.ru

Андрей Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Беседа состоялась 25 июня по инициативе американской стороны, отметили в военном ведомстве.

Андрей Белоусов указал своему собеседнику на опасность эскалации ситуации в зоне СВО, которую вызывают поставки американских вооружений для Вооруженных сил Украины. Ведомство отметило, что стороны обсуждали и другие вопросы.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что состоялся телефонный разговор Остина и Белоусова. Представитель Минобороны США также раскрыл темы, которые обсуждали стороны.

Это был первый телефонный разговор госсекретаря Остина с министром Белоусовым, и он подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине, — отметил чиновник.

В середине июня Ллойд Остин заявил, что в настоящее время не видит стремления со стороны стран — членов НАТО к расширению Североатлантического альянса в ближайшем будущем. Глава Пентагона отметил: он не наблюдает признаков того, что расширение НАТО может произойти в ближайшие месяцы. Однако, по его словам, политика «открытых дверей», которую использует НАТО, все еще остается в силе.