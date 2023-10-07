Страны ЕС не потянут поставки оружия Киеву: новости СВО на вечер 7 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: defense.gov

Правительство Словакии приняло решение остановить военную помощь Украине. Власти отказались от поддержки Киева на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина.

И. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов отметил, что европейские страны не потянут дальнейшие поставки оружия Украине. Он добавил, что в итоге на передаче вооружений наживутся США.

Бывший разведчик ВС Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер полагает, что президент Украины Владимир Зеленский продал «будущее» своей страны — ее плодородные земли. По его словам, украинцы после этого должны молиться о победе России в конфликте.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров полагает, что страну ждет множество трагедий в ближайшие месяцы из-за политических игр властей.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о гибели мирного жителя в результате обстрела украинской армией поселка Уразово из РСЗО «Град». Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины были приведены в усиленный режим несения службы на границе с Белоруссией из-за проводимых Минском военных учений. По словам командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, в случае угрозы Генштаб привлечет дополнительные силы и средства.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что подразделения Вооруженных сил России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Приютное на Угледарском направлении. По его словам, в результате столкновения противник понес потери в живой силе и технике.

Он добавил, что российские военные улучшили свои позиции на северном фланге Артемовского направления. Серая зона теперь расширена на сотни метров, добавил Пушилин.

Координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что ВС РФ продвинулись к Купянску Харьковской области Украины на 7–12 км на разных участках. По его словам, в настоящее время российские военные двигаются медленно. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие артиллерийским огнем и ударами авиации отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, ликвидированы порядка 60 противников из трех украинских бригад.

В Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью уничтожены три украинские ракеты «Точка-У».

В ведомстве добавили, что силы противовоздушной обороны ВС России сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ в Запорожской области. Самолет был уничтожен в районе Преображенки Ореховского района. Также были ликвидированы две группы диверсантов. Общие потери украинской армии за сутки составили до 225 солдат убитыми и ранеными, уточнили в министерстве.

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» за минувшие сутки уничтожили три лодки с украинскими солдатами под Херсоном. Потери ВСУ составили 16 человек. Еще одна лодка была уничтожена в районе села Садового, ликвидированы шестеро украинских военных. Кроме того, на южной окраине Херсона был уничтожен пункт управления БПЛА вместе с расчетом, состоявшим из пяти солдат ВСУ.

Фото: МО Украины

Военный ВСУ Александр Солонько сообщил в беседе с изданием New voice of Ukraine, что российская армия пресекает все попытки солдат Вооруженных сил Украины пойти в наступление, а минные поля невозможно пересечь. По его словам, российские БПЛА «Орлан» постоянно кружат над головами украинских военных, поэтому у них нет возможности скрытно перебросить силы.

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