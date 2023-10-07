Один человек погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: МО Украины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о гибели одного мирного жителя в результате обстрела украинской армией поселка Уразово из РСЗО «Град». Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня утром ВСУ из РСЗО «Град» обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. К большому горю, один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте, — написал губернатор.

Он добавил, что в результате обстрела в поселке повреждены 14 частных домов, хозпостройка, складское помещение и автомобиль «Газель». На месте работают сотрудники оперативных и аварийных служб.

5 октября ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. По информации Telegram-канал SHOT, огонь велся из РСЗО «Град».

Гладков сообщил, что пострадавших среди населения в результате обстрела нет. По его словам, снарядами были повреждены здания неработающей пекарни и торгового центра, который находится на ремонте. Кроме того, осколками посекло два административных здания и один коммерческий павильон.