РИА Новости: ВС России уничтожили лодки с солдатами ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» за минувшие сутки уничтожили три лодки с украинскими солдатами под Херсоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в общей сложности потери ВСУ составили 16 человек.

За прошедшие сутки <...> в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две лодки ВСУ. Потери ВСУ в живой силе — 10 убитых, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще одна лодка была уничтожена в районе села Садового. При этом были ликвидированы шестеро украинских военных. Кроме того, на южной окраине Херсона уничтожен пункт управления БПЛА вместе с расчетом, состоявшим из пяти солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» с помощью гаубицы Д-20 подбили в промзоне Херсона бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования Вооруженных сил Украины. В Министерстве обороны России информацию не комментировали.

На опубликованном видео заметно, как по дороге в промзоне Херсона движется белая машина Toyota в сопровождении микроавтобуса. Затем рядом с внедорожником падает артиллерийский снаряд. Из автобуса выбежали люди в военной форме и стали вытаскивать других людей из подбитого внедорожника, а затем размещать их на обочине.