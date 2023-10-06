ВС РФ ликвидировали высокопоставленных офицеров ВСУ в Херсоне: как это было

Фото: МО РФ

Гаубица Д-20

В Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» с помощью гаубицы Д-20 подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости. Какие подробности известны?

Что известно об ударе по автомобилю с офицерами ВСУ

По информации начальника штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас, за заранее известным объектом велась аэроразведка. Он отметил, что украинские военные сели в бронированный внедорожник и в составе колонны направились в сторону промзоны.

На опубликованном видео заметно, как по дороге в промзоне Херсона движется белая машина марки Toyota, ее сопровождает микроавтобус. Затем рядом с внедорожником падает артиллерийский снаряд. Из автобуса выбежали люди в военной форме и стали вытаскивать других людей из подбитого внедорожника, а затем размещать их на обочине.

«В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи — место, где может быть нанесено огневое поражение противника, и так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что силовые структуры оперативным методом установили, что в возглавлявшем колонну автомобиле находились высокопоставленные офицеры командования Вооруженных сил Украины.

Как российские дроны поразили пехоту ВСУ у Авдеевки

В пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что российские операторы БПЛА нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Авдеевка. По словам представителей НМ ДНР, FPV-дроны управлялись бойцами отряда специального назначения «Русские ястребы».

На кадрах, показанных пресс-службой НМ ДНР, заметно, как дроны-камикадзе подлетают к позициям украинской армии, после чего взрываются.

Известно, что беспилотники управляются в режиме «от первого лица» с помощью камеры и очков виртуальной реальности. Потери среди ВСУ неизвестны.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как ВС РФ уничтожили пункт сборки беспилотников ВСУ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении места сборки дронов ВСУ Punisher и «Фурия» в зоне проведения спецоперации. В том числе были ликвидированы склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

«В результате ударов в том числе уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Punisher и „Фурия“, склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов», — заявили в ведомстве.

Помимо этого, были поражены склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников.

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