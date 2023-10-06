В США оценили стратегию России в СВО Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ теряют позиции из-за атак ВС России с флангов

Фото: МО РФ

ВСУ пытаются вклиниваться в российскую оборону и несут значительные потери, заявил в интервью Youtube-каналу Redacted бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он добавил, что украинские части вынуждены откатываться из-за фланговых ударов.

ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают «эластичный жгут» — украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции, — сообщил эксперт.

По его мнению, положение Киева плачевно еще и потому, что речь может идти о полноценном демографическом кризисе, ведь на Украине скоро просто не останется мужчин.

И такое Украину просто опустошит — просто некому будет заводить детей, не будет отцов, — резюмировал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.

В свою очередь глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Ореховском и Времевском направлениях специальной военной операции. По его словам, серая зона на Ореховском направлении расширена, ВСУ отброшены на 250–300 метров.