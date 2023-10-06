Мобилизованный рассказал, как подбил свой первый танк в зоне СВО WarGonzo: боец ВС РФ подбил свой первый танк, несмотря на трудности с наведением

Фото: МО РФ

Российский военнослужащий с позывным Вилли рассказал, как впервые уничтожил танк ВСУ. В комментарии Telegram-каналу WarGonzo он отметил, что в боях на Запорожском направлении поразил бронемашину противника точным ударом ПТУР и даже не заметил этого, так как было необходимо срочно менять позицию. Ситуация осложнялась тем, что танк стоял под углом и ракета могла отрикошетить.

Отработал, я даже не понял, что я в него попал, потому что выехал он как-то углом, непонятно. Бил по башне, потому что вариантов других не было, боялся, что отрикошетит, — сказал солдат.

По данным канала, Вилли отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Сейчас он служит в 9-й роте 291-го полка. Как утверждает военный, он не планировал становиться оператором ПТУР, но затем его взгляды поменялись и к этому типу вооружения проснулся интерес. На видео, которое публикует WarGonzo, видно, как ракета поражает танк ВСУ у лесополосы, после чего машина загорается.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения российскими военными американской гаубицы М119 в зоне СВО. Артиллерийская система использовалось бойцами ВСУ в районе села Ступочки. На кадрах, снятых тепловизионной камерой, видно, как по гаубице наносится артиллерийский удар. Она была уничтожена прямым попаданием.