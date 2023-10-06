Российские FPV-дроны поразили пехоту ВСУ в районе Авдеевки

Фото: МО РФ

Российские операторы БПЛА нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Авдеевка, заявили в пресс-службе Народной милиции ДНР. По словам представителей НМ ДНР, FPV-дроны управлялись бойцами отряда специального назначения «Русские ястребы».

На кадрах, опубликованных пресс-службой НМ ДНР, видно как дроны-камикадзе подлетают к позициям ВСУ, после чего взрываются. Отмечается, что беспилотники управляются в режиме «от первого лица» с помощью камеры и очков виртуальной реальности. Потери среди украинских подразделений неизвестны.

Министерство обороны России ранее сообщило о нанесении ударов по военным объектам на территории Украины. В частности было уничтожено место сборки украинских беспилотников «Фурия» и Punisher. Кроме того, удары наносились по складам, на которых хранились ракеты Storm Shadow и боеприпасы для иностранной военной техники, в том числе для реактивной системы залпового огня HIMARS. Пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников также попали под обстрел со стороны Вооруженных сил РФ.