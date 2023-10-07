ПВО отразила атаку беспилотника под Москвой: новости СВО на утро 7 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ / Global Look Press

В Истринском городском округе сбили беспилотный летательный аппарат, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что 7 октября в 05:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Москвы и Московской области.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что по целям в Одесской области был нанесен удар сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». Канал отмечает, что ВСУ зафиксировали пуск из Крыма ракет берегового комплекса «Бастион». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также военкоры «РВ» опубликовали видео, на котором, как утверждается, российские военные в районе Приютного уничтожили значительные силы армии Украины и заставили бежать выживших солдат. Как пишет канал, на Южно-Донецком направлении разведка и пехота ВС РФ начали наступательную операцию. «Военкоры Русской Весны» отмечают, что на видео представлена работа 34-й бригады. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Помимо этого, военкоры «РВ» сообщили, что по авиабазе ВСУ в Миргороде ударил «Искандер». По данным канала, украинская ПВО не смогла обнаружить подлет крылатой ракеты, из-за чего тревога сработала уже после взрыва. Также канал сообщил об ударе по объектам в Херсоне. В Министерстве обороны РФ эту информацию также не комментировали.

В Севастополе дважды объявляли тревогу из-за угрозы воздушной опасности. Губернатор города Михаил Развожаев рекомендовал местным жителям закрыть окна, выключить газ и водоснабжение, а также временно отключить электричество. Кроме того, инфоцентр об оперативной обстановке на Крымском мосту сообщал о закрытии движения для автотранспорта.

Позже Развожаев заявил, что система противовоздушной обороны сработала в Севастополе. По его словам, российская ПВО успешно справилась с отражением атаки с воздуха. Также стало известно, что малый ракетный катер Черноморского флота успешно уничтожил беспилотник ВСУ на подлете к Крыму. По информации МО РФ, БПЛА сбили в 10 километрах от юго-западного побережья полуострова.

Министерство обороны России сообщило, что в небе над Курской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. По БПЛА самолетного типа отработали дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве. Местный губернатор Роман Старовойт заявлял, что в Курском районе работала система ПВО. Он призвал жителей не касаться обломков беспилотников при их обнаружении. По его словам, это опасно, нужно обращаться в специальную службу.

Россия запросила на 13 октября заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину, рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, это было сделано после запроса Киева в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области.

Американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванного чиновника сообщал, что Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в Россию для использования в СВО. По данным Министерства юстиции США, по другую сторону линии фронта Вашингтон передал украинским силам тайник с боеприпасами, конфискованными в Иране.

Бойцам Нацгвардии Украины придется приобретать зимнюю форму за свой счет из-за махинаций при заключении государственных контрактов на ее закупку, сообщил президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский. По его словам, ведомство заключило контракт на изготовление сезонной экипировки стоимостью 193 млн гривен (около $5,3 млн) с компанией «Трейд-Прим», которая не обладает собственным производством и специализируется на сельском хозяйстве.

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