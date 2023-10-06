ФРГ отправит ВСУ десятки тысяч снарядов: новости СВО на вечер 6 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Markus Rauchenberger/Keystone Press Agency/Global Look Press

6 октября Министерство обороны России сообщило об уничтожении места сборки дронов ВСУ Punisher и «Фурия» в зоне проведения СВО. В ведомстве отметили, что в том числе были ликвидированы склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российская армия пошла в наступление под Купянском Харьковской области. По данным канала, после массированного артиллерийского удара началось продвижение войск в Харьковской области. Отмечаются успехи ВС РФ в районах Синьковки, Петропавловки и Кисловки. В Минобороны не комментировали данную информацию.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в центральном районе города. Украинские СМИ уточнили, что взрывы произошли до объявления воздушной тревоги.

Как утверждает представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят ударов по гражданским объектам на Украине. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о гибели мирного населения в селе Гроза Харьковской области в результате обстрела. Накануне в МВД Украины заявили о 50 погибших при ударе по селу. Один из снарядов попал в магазин. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию.

Военкор Юрий Котенок опубликовал видео, как российские беспилотники «Герань» обстреливают объекты инфраструктуры в Одесской области. Кадры были сняты с территории Румынии. На опубликованной видеозаписи видно, как силы ПВО пытаются сбить дроны, затем на земле происходит взрыв. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель оперативных служб Херсонской области рассказал в беседе с ТАСС, что соединения группировки войск «Днепр» уничтожили станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» ВСУ под Херсоном. Уточняется, что удар был нанесен по месту временной дислокации одного из подразделений противника в районе населенного пункта Инженерное.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ предприняли три попытки атаки на российские позиции, расположенные на Ореховском направлении. Он уточнил, что все они были успешно отражены, противник понес потери как в живой силе, так и в бронетехнике. Также несколько украинских военнослужащих попали в плен.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры разбитой техники ВСУ в Запорожье. На видео слышны слова военных о том, что их единственное средство передвижения — Hammer — уничтожен.

Также «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео удара дронами-камикадзе группировки «Отважные» по позициям ВСУ. В результате бомбардировки украинские военные понесли потери и впали в панику, пишет канал.

Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, российские солдаты стали интенсивнее обстреливать позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, активность ударов особенно возросла на участке фронта от Сватово до Лисичанска.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинские военные терпят неудачи и несут большие потери при наступлении в Клещеевке из-за того, что их позиции находятся в низинах, в то время как российская армия расположилась на вершинах. Он отметил, что украинские войска слишком торопятся при наступлении, из-за чего совершают ошибки. Военэксперт уверен, что противник не добьется успехов при контрнаступлении на Донецком направлении в зоне СВО.

Минобороны России сообщило, что вертолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма. В ведомстве уточнили, что судно было ликвидировано в северо-западной части акватории Черного моря. Удар по морскому дрону был нанесен с вертолета Ка-29.

Фото: МО РФ Вертолет Ка-29

Военкор Александр Сладков отметил, что ВСУ не оставляют надежды добраться до Мариуполя и Крыма в этом году. По его словам, так противник надеется перекрыть сухопутный коридор из России на полуостров.

Рогов заявил, что вечером 5 октября украинские военные нанесли ракетный удар по селу Пологи Запорожской области. По его словам, в результате обстрела пострадавших нет, были повреждены окна, кровля и ограждение жилого дома.

RT опубликовал кадры сдачи оружия подразделением украинских солдат в ДНР. Всего в плен российской армии сдались 17 военных ВСУ.

Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил о том, что Россия передала Украине тела 64 погибших военных. По информации штаба, Киев в ответ передал Москве тела российских бойцов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Как заявил представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин, все военнообязанные граждане Украины должны быть готовы к отправке на фронт. По его словам, защищать Украину так или иначе придется каждому гражданину. При этом он подчеркнул, что все население отправлять на войну не будут.

Telegram-канал Mash сообщил, что проживающим в Киеве женщинам начали приходить повестки из военкоматов. По словам одной из жительниц украинской столицы, она не желает отправляться на фронт, поскольку у нее сугубо мирная профессия.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил о сборке и отправке на Украину десятков тысяч снарядов калибра 155 мм по заказу бундесвера. Общая стоимость поставляемых боеприпасов равна «трехзначной сумме в миллионах евро».

По словам депутата бундестага Родериха Кизеветтера, политика канцлера Германии Олафа Шольца привела к тому, что Берлин теряет доверие среди западных союзников. Так парламентарий отреагировал на отказ от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Как подчеркнул Кизеветтер, другие страны уже давно снабжают ВСУ вооружением подобного типа.

Как утверждает полковник в отставке Юрий Кнутов, цель анонсированных поставок на Украину из ФРГ разведывательных систем SurveilSpire — борьба с российскими беспилотниками и защита военных объектов. Он пояснил, что принцип работы таких систем заключается в мониторинге воздушного пространства посредством камер наблюдения и в оперативном реагировании на появление в небе беспилотников и других летательных аппаратов.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что Стокгольм поставит истребители Киеву при условии принятия Украины в НАТО. Он также анонсировал новый пакет военной помощи Киеву.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Пол Юнсон

По данным газеты La Repubblica, Рим может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, но их количество будет символическим. Италия не хочет выделяться в этом вопросе наряду с другими европейскими странами и США.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов утверждает, что у США сейчас есть технические сложности с оказанием помощи Украине, которые связаны с проблемами согласования бюджета. По его словам, в ближайшее время Белый дом и конгресс должны прийти к компромиссу в этом вопросе, но желание Вашингтона избавиться от этого бремени совершенно очевидно.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске. Глава военного ведомства поставил перед предприятием задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34 с учетом востребованности.

Следственный комитет России заочно обвинил бывших генпрокурора Украины Олега Махницкого и секретаря СНБО Андрея Парубия в гибели и ранениях 1,2 тысячи человек в Донбассе в 2014 году. Также обвинение предъявлено экс-председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину. Об этом председателю СКР Александру Бастрыкину рассказали в ходе оперативного совещания в Луганске.

Обозреватель сербского издания «Политика» Деян Новакович считает, что грядущая зима окажется для Украины хуже предыдущей. По словам журналиста, это обусловлено наличием серьезных проблем с энергоснабжением, а также с низкими темпами восстановления объектов, необходимых для подачи тепла. Новакович подчеркнул, что процесс подготовки идет туго.

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