Появилось видео со сдачей в плен 17 солдат ВСУ

Фото: МО Украины

RT опубликовал кадры сдачи оружия целого подразделения украинских солдат. Всего в плен сдались 17 солдат Вооруженных сил Украины.

По данным канала, это произошло в Донецкой Народной Республике. Украинские военнослужащие решили сдаться в плен российским разведчикам всем опорным пунктом.

Ранее 5 октября на территории Крыма был взят в плен украинский диверсант, который вместе с сослуживцами пытался высадиться на полуострове, но ДРГ была разбита российскими военными. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, мужчина может являться офицером разведки. По его словам, плененному украинцу 46 лет, а потому он не может быть рядовым военным.

Пленный рассказал, что целью группы была фото- и видеосъемка участников ДРГ на полуострове на фоне украинского флага. Позже в Сети появилась информация, что захваченным в плен может быть подполковник ВСУ Александр Лобас.

Аксенов подчеркнул, что большие группы десанта ВСУ не смогут высадиться в Крыму, а мелкие будут уничтожаться сразу после появления.

1 октября бойцы Вооруженных сил России взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском. Отмечается, что все они были мобилизованные. Один из пленных украинских военных рассказал, что его группу отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения. При этом командование пообещало, что им помогут беспилотники, однако этого не произошло, и бойцов взяли в плен.