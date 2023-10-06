«Хочу через две шагнуть»: Костомаров показал новое достижение на протезах Костомаров показал, как поднимается по лестнице на протезах

Фото: Социальные сети

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделился очередным видео, в котором поднимается по лестнице на протезах, перешагивая через ступеньку. Спортсмен отметил, что продолжает тренироваться и скоро планирует переступать уже через две ступеньки. Ранее Костомаров демонстрировал, как после ампутации конечностей научился плавать в бассейне, прыгать и бегать.

Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через две шагнуть, — сообщил Костомаров подписчикам.

До этого поклонники Костомарова отреагировали на видео, в котором спортсмен пишет первое слово «мама» с помощью протеза кисти руки. Олимпийского чемпиона назвали молодцом, «чемпионом по жизни» и пожелали ему новых радостей и побед. Подписчики также предположили, что скоро Костомаров сможет раздавать автографы.

Пользовательница Галина Вогулярова сообщила, что растрогалась до слез при виде очередного достижения фигуриста. Болельщица Елена Глухова назвала Костомарова и Домнину образцом любви, преданности, верности и стойкости, заметив, что болезнь и трудности не смогли сломить их боевого духа. Анна Лобанова высказала предположение, что однажды сможет пожать любимому спортсмену руку.

Ранее врач-реабилитолог Михаил Сорокин сообщил, что Костомарову установили современный протез руки, однако многое зависит от того, насколько он водостойкий и пыленепроницаемый. По его словам, инновационная технология возвращает фигуристу часть утраченных функций, позволяющих в том числе писать, взять ключ и поворачивать его в дверном замке.

Сорокин не исключил, что в дальнейшем Костомарову смогут поставить протез, при котором будет поддерживаться еще и сила сокращения. Нынешний же протез позволит использовать функционал кистей, хоть и не полноценный.