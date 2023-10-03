«За гранью!»: поклонники поддержали написавшего первое слово Костомарова Поклонники назвали написавшего первое слово Костомарова чемпионом по жизни

Фото: t.me/roman_kostomarov

Роман Костомаров

Поклонники фигуриста Романа Костомарова отреагировали на видео в его блоге в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), на котором спортсмен пишет первое слово «мама» с помощью протеза кисти руки. Олимпийского чемпиона назвали молодцом, «чемпионом по жизни» и пожелали ему новых радостей и побед. Подписчики также предположили, что скоро Костомаров сможет раздавать автографы.

Ни одна олимпийская медаль не может быть равноценна тому, что делает Роман. За гранью реальности! Мы его все любили как чемпиона, как фигуриста, как порядочного человека. А сейчас он наш герой! Настоящий. И Оксана, конечно, — высказалась подписчица Евгения Кузьмина.

Пользовательница Галина Вогулярова сообщила, что растрогалась до слез при виде очередного достижения фигуриста. Болельщица Елена Глухова назвала Костомарова и Домнину образцом любви, преданности, верности и стойкости, заметив, что болезнь и трудности не смогли сломить их боевого духа. Анна Лобанова высказала предположение, что однажды сможет пожать любимому спортсмену руку.

Роман, вы круче любого терминатора! Вот просто радость! Просто жизнь! Будьте счастливы, оттого что вы есть и рядом с Вами люди, для которых стоит жить! — сообщила Елизавета Халепа.

Ранее врач-реабилитолог Михаил Сорокин сообщил, что Костомарову установили современный протез, однако многое зависит от того, насколько он водостойкий и пыленепроницаемый. По его словам, инновационная технология возвращает фигуристу часть утраченных функций, позволяющих в том числе писать, взять ключ и поворачивать его в дверном замке.

Сорокин не исключил, что в дальнейшем Костомарову смогут поставить протез, при котором будет поддерживаться еще и сила сокращения. Нынешний же протез позволит использовать функционал кистей, хоть и не полноценный.