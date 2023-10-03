Врач рассказал о сложностях для Костомарова после протезирования рук Врач Сорокин: новый протез Костомарова позволяет вернуть лишь часть функционала

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Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову установили современный протез, однако многое зависит от того, насколько он водостойкий и пыленепроницаемый, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-реабилитолог, мануальный терапевт Михаил Сорокин. По его словам, такая технология возвращает фигуристу часть утраченных функций, позволяющих в том числе писать, взять ключ и поворачивать его в дверном замке.

Это неплохая инновационная технология. Она позволяет вернуть лишь часть функционала, в данном случае — писать, хватать ключ или поворачивать его в замке двери, например, — сказал специалист.

Сорокин не исключил, что в дальнейшем Костомарову смогут поставить протез, при котором будет поддерживаться еще и сила сокращения. Нынешний же протез позволит использовать функционал кистей, хоть и не полноценный.

Нюансы его использования точно такие же, как и при использовании любой дорогостоящей техники. Многое зависит от того, насколько он водонепроницаемый, пыленепроницаемый, — резюмировал реабилитолог.

3 октября Костомаров опубликовал в Telegram видео, где он протезированной рукой пишет на бумаге слово «мама». Это слово стало первым, написанным им в его «новой жизни», после перенесенной болезни и ампутации конечностей.

До этого супруга фигуриста Оксана Домнина сообщила, что ему может предстоять еще одна хирургическая операция. По ее словам, врачи продолжают борьбу за сохранение левой руки спортсмена.