Опубликовано видео удара российскими дронами по опорному пункту ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео удара дронами-камикадзе группировки «Отважные» позиций ВСУ. Отмечается, что в результате бомбардировки враг понес потери и впал в панику.

Операторы из спецподразделений группировки «Отважные» подвергают ударам позиции противника, не давая ему расслабиться ни на секунду. В результате серии точных попаданий враг несет потери и впадает в панику. Противопоставить нашим смертоносным дронам украинским боевикам нечего, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» публиковал видео атаки БПЛА «Ланцет» на артиллерийское орудие ВСУ на Запорожском направлении.

Также «Архангел спецназа» демонстрировал запись, на которой «Ланцет» сбросил боеприпас на артиллерийскую систему M777. По данным канала, украинскую гаубицу производства США подбили в районе Работино.

Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» на Купянском направлении. На кадрах показано, как российские военные с помощью ЗРК «Тор-М1» поражают воздушные цели ВСУ.