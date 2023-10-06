Сладков: ВСУ не оставляют надежды добраться до Крыма в этом году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины не оставляют надежды добраться до Мариуполя и Крыма в этом году, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, противник надеется перекрыть сухопутный коридор из большой России на полуостров.

Противник не оставляет надежды в этом году добраться до Мариуполя и до Крыма, чтобы перекрыть сухопутный коридор из большой России в Крым, <...> но действия его теряют смысл, потому что в бой брошены те самые резервы, которые предназначены для заполнения отвоеванного противником пространства в случае его успеха, — пишет Сладков.

Таким образом, по его словам, теряется смысл всего контрнаступления. Сладков считает, что ВСУ не кем будет укреплять те новые позиции, которые они намерены занять.

Ранее сообщалось, что немецкая оружейная компания Rheinmetall отправит на Украину десятки тысяч снарядов калибра 155 миллиметров по заказу бундесвера. Пресс-служба концерна уточнила, что поставка снарядов запланирована на 2024 год. Само рамочное соглашение с Rheinmetall рассчитано до 2029 года.

Также стало известно, что Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Однако, как пишет газета la Repubblica, их количество будет символическим. Как отмечается, Италия не хочет выделяться в этом вопросе наряду с другими европейскими странами и США.