Стало известно о передаче на Украину тел 64 погибших военных Украинский штаб по обращению с пленными сообщил о получении тел 64 военных

Фото: Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил в Telegram, что Россия передала Украине тела 64 погибших военных. Киев в ответ также передал Москве трупы российских бойцов, сообщили в штабе.

Украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию тела 64 погибших защитников Украины. <...> В свою очередь украинской стороной, в соответствии с нормами Международного гуманитарного права, российской стороне переданы тела комбатантов, погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины, — говорится в сообщении штаба.

Позднее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил в Telegram обмен телами бойцов. По его словам, Россия забрала 60 трупов военнослужащих.

Ранее в Сети появились кадры сдачи оружия целого подразделения украинских солдат. Всего в плен российским военным сдались 17 бойцов ВСУ.

5 октября на территории Крыма был взят в плен украинский диверсант, который вместе с сослуживцами пытался высадиться на полуострове, но ДРГ была разбита российскими военными. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, мужчина может являться офицером разведки. По его словам, плененному украинцу 46 лет, а потому он не может быть рядовым военным.