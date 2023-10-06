Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил в Telegram, что Россия передала Украине тела 64 погибших военных. Киев в ответ также передал Москве трупы российских бойцов, сообщили в штабе.
Украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию тела 64 погибших защитников Украины. <...> В свою очередь украинской стороной, в соответствии с нормами Международного гуманитарного права, российской стороне переданы тела комбатантов, погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины, — говорится в сообщении штаба.
Позднее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил в Telegram обмен телами бойцов. По его словам, Россия забрала 60 трупов военнослужащих.
Ранее в Сети появились кадры сдачи оружия целого подразделения украинских солдат. Всего в плен российским военным сдались 17 бойцов ВСУ.
5 октября на территории Крыма был взят в плен украинский диверсант, который вместе с сослуживцами пытался высадиться на полуострове, но ДРГ была разбита российскими военными. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, мужчина может являться офицером разведки. По его словам, плененному украинцу 46 лет, а потому он не может быть рядовым военным.