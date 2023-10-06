Стало известно о наступлении ВС РФ под Купянском «Иди и смотри»: российские войска пошли в наступление под Купянском

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российская армия пошла в наступление под Купянском. По данным канала, после массированного артиллерийского удара началось продвижение войск в Харьковской области. Отмечаются успехи ВС РФ в районах Синьковки, Петропавловки и Кисловки. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Бои активизировались. Российская армия наступает и уже ощутимо продвинулась вперед, — рассказал источник канала.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные стали интенсивнее обстреливать позиции ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО. По его словам, активность ударов особенно возросла на участке фронта от Сватово до Лисичанска.

Накануне в Минобороны России заявили, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении за последние сутки составили свыше 80 человек. На Херсонском направлении были убиты до 45 украинских военных. На Донецком направлении ВСУ потеряли около 210 военнослужащих. Потери украинской армии на Купянском направлении составили до 170 человек, на Южно-Донецком — до 80 человек. Украинская армия предприняла попытку нанести удары по позициям Вооруженных сил России в районах населенного пункта Червоная Диброва, однако она провалилась.