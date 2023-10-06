Махинации на Украине могут больно ударить по нацгвардейцам Соколовский обвинил Нацгвардию Украины в махинациях при покупке зимней формы

Фото: Нацгвардия Украины

Бойцам Нацгвардии Украины придется приобретать зимнюю форму за свой счет из-за махинаций при заключении государственных контрактов на ее закупку, сообщил в соцсетях президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский. По его словам, ведомство заключило контракт на изготовление сезонной экипировки стоимостью 193 млн гривен (около $5,3 млн) с компанией «Трейд-Прим», которая не обладает собственным производством и специализируется на сельском хозяйстве.

Зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, может, не дождутся ее вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги, — написал Александр Соколовский.

Он добавил, что контракт на производство формы был заключен в обход процедур государственных закупок через систему Prozorro. Соколовский также утверждает, что за основателями фирмы следует «шлейф обвинений в попытках мошенничества».

Кроме того, глава объединения отметил, что проблемы могут возникнуть и с летней формой, так как Нацгвардия заключила контракт на ее поставку через посредническую компанию «Шеврон-Киев», которая также не имеет своего производства. Фирма должна была поставить 48 тысяч комплектов экипировки, но на начало октября она смогла предоставить всего тысячу единиц. Нацгвардия также приобрела ткань для пошива формы за границей, заплатив за нее на 60% больше, чем она могла бы стоить, если бы была приобретена у украинских производителей.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский оказался в неудобном положении на фоне того, как массовая мобилизация породила множество коррупционных схем. Украинцы были готовы платить огромные деньги, чтобы обойти запрет на выезд из страны. С начала боевых действий арестовали 13,6 тысячи человек, пытавшихся нелегально покинуть государство, сообщал пресс-секретарь пограничников Андрей Демченко. Еще порядка 6,1 тысячи были пойманы с поддельными документами.