В Минобороны РФ подтвердили уничтожение беспилотника в Московской области Минобороны РФ: силы ПВО сбили беспилотник в Московской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Министерстве обороны России подтвердили, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в Истринском городском округе. БПЛА двигался в сторону Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

7 октября в 05:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Москвы и Московской области, — сказано в публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на месте крушения беспилотника уже работают специалисты экстренных служб. По его словам, предварительно, никто из жителей не пострадал, упавшие обломки не повредили здания.

Ранее в Минобороны подтвердили, что в небе над Курской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Губернатор региона Роман Старовойт напомнил, что прикасаться к обломкам летательных аппаратов могут только специалисты экстренных служб, для гражданских лиц это опасно.

Несколькими часами ранее малый ракетный катер Черноморского флота успешно ликвидировал беспилотник ВСУ на подлете к Крыму, заявляли в пресс-службе оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что БПЛА сбили в 10 километрах от юго-западного побережья полуострова.