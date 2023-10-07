Собянин: силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

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В Истринском городском округе сбили беспилотный летательный аппарат, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — заявил Собянин.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что отечественная ПВО успешно справилась с отражением атаки с воздуха. Он подчеркнул, что ситуация находится под строгим контролем служб и органов безопасности. Вечером в пятницу в городе дважды объявляли воздушную тревогу.

Помимо этого, губернатор Курской области Роман Старовойт предупреждал жителей о работе системы ПВО. Он напоминал, что нельзя касаться обломков беспилотников при их обнаружении. По его словам, это опасно, нужно обращаться в специальную службу.

Вечером 3 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что над Грайворонским городским округом силы ПВО сбили три воздушные цели. По имеющимся данным, никто в результате происшествия не пострадал. При падении обломки повредили 12 жилых домов. В зданиях выбило окна, посекло крыши и заборы.