Развожаев: в Севастополе сработала система ПВО

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, отечественная ПВО успешно справилась с отражением атаки с воздуха.

В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря, — написал Развожаев.

Глава города подчеркнул, что ситуация находится под строгим контролем служб и органов безопасности. Вечером в пятницу в городе дважды объявляли воздушную тревогу.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупреждал жителей о работе системы ПВО. Он напомнил, что нельзя касаться обломков беспилотников при их обнаружении. По его словам, это опасно, нужно обращаться в специальную службу.

Вечером 5 октября в регионе также работали силы противовоздушной обороны. В Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Курской области. В итоге средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Информацию подтвердил и губернатор региона. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Утром этого же дня в 67 населенных пунктах в Курской области пропало электричество в результате атак украинских дронов на подстанции в регионе. ВСУ нанесли удары по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах области. Всего были атакованы две электроподстанции, сброшены четыре бомбы. Осколочные ранения средней степени тяжести получила местная жительница.