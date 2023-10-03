Гладков: над Белгородской областью сбили три воздушные цели

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что вечером 3 октября над Грайворонским городским округом силы ПВО сбили три воздушные цели. По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал, уточнил Гладков в Telegram-канале.

В небе над Грайворонским городским округом сбито три воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал глава региона.

Гладков уточнил, что при падении обломки повредили 12 жилых домов. В зданиях выбило окна, посекло крыши и заборы. Подворовый обход продолжат утром.

Это уже вторая атака на Грайворонский городской округ за день. Губернатор рассказал, что системе противовоздушной обороны удалось сбить несколько целей в небе над хутором Масычево. В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Козино Рыльского района в Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт. По словам чиновника, всего зафиксировано 15 прилетов. В результате обстрела никто не пострадал.