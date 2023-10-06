Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине РФ запросила заседание СБ ООН на 13 октября из-за поставок оружия Киеву

Фото: МИД РФ

Дмитрий Полянский

Россия запросила на 13 октября заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украины, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, это было сделано после запроса Киева в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области.

На предстоящей неделе Совбезу ООН предстоит вновь погрузиться в украинскую тематику <…> мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) в пятницу, 13 октября, — написал Полянский.

Накануне в МВД Украины заявили о 50 погибших при обстреле села Гроза. Снаряд попал в магазин-кафе. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию. При этом военкоры заявили, что в селе проходили похороны одного из высокопоставленных националистов «и проститься с ним приехали не самые последние его побратимы».

В ночь на 6 октября воздушная тревога объявлялась в семи регионах Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены звучали в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В Киеве также было слышно несколько взрывов.