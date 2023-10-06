Необычные удары по Украине, взрывы в Харькове: что пишут военкоры 6 октября

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Необычные удары по Украине, взрывы в центре Харькова, прилет «Искандера» по кафе в Харьковской области, мобилизованный против танка ВСУ, конец украинской артиллерии, ВС РФ получили партию 120-мм САУ «Флокс» — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Военная хроника» предоставила интересные факты о последних ракетных ударах по объектам ВСУ на Украине

«Что необычного в этих ударах? Все удары зафиксированы средствами объективного контроля. Это означает, что над местом прилета длительное время находился беспилотник-разведчик, который не был никем обнаружен. Предположительно, из-за деградации системы ПВО ВСУ, вызванной истощением средств поражения и обнаружения, трудностями с интеграцией западных систем и нехваткой боеприпасов, система противовоздушной обороны постепенно переходит в очаговую и объектовую. Это означает, что все меньше районов Украины постоянно прикрыты системами ПВО и средствами обнаружения», — отметили авторы канала.

По информации источника, активная работа по подавлению и уничтожению ПВО позволила ВС РФ гораздо чаще применять дроны для разведки целей.

«Какой вывод можно сделать? Серия ракетных ударов по эшелонам с техникой и по полигонам с военными, а также по другим особо важным объектам, например замаскированным командным пунктам, показывает, что ВСУ постепенно утрачивают способность полноценно прикрывать свои силы на оперативном и тактическом уровнях. Боеготовых комплексов ПВО хватает на прикрытие важнейших административных центров (Киев) либо инфраструктурных объектов (железнодорожные узлы, электростанции)», — добавила «Военная хроника».

Юрий Котенок рассказал, что за взрывы были сегодня в центре Харькова

«В Харькове утром прилетело по отелю Rekartz, известному регулярным присутствием наёмников из „Интернационального легиона“. По словам спикера воздушных сил Игната, тревога не объявлялась, поскольку удар был нанесен ракетами, которые шли по баллистической траектории. При этом ПВО пыталась что-то сделать и по традиции попала в жилой дом. Ранее, 11 августа, был нанесен удар по отелю той же самой сети Reikartz, но уже в Запорожье. Под ракету также попали иностранные наемники, чья привычка жить с комфортом уже не первый раз оказывается для них фатальной», — отметил он. МО РФ это никак не комментировало.

Фото: dumskaya.net/Global Look Press

«Рыбарь»: «Об ударе ВС РФ по кафе в селе Гроза»

«Пару дней назад российские войска нанесли удар из оперативно-тактического комплекса „Искандер“ по местному кафе в селе Гроза Харьковской области. Украинские власти сразу заявили, что в момент попадания в кафе проходили поминки, где якобы собрались лишь местные жители. В результате число погибших составило 52 человека. Однако в администрации забыли упомянуть, что утром в селе Гроза проходили похороны одного из высокопоставленных националистов. И проститься с ним приехали не самые последние его побратимы», — отметил источник.

По информации «Рыбаря», населенный пункт Гроза расположен неподалеку от Шевченково, куда вчера прибыла «очередная партия наемников для их отправки под Купянск».

«Населенный пункт практически находится в прифронтовой зоне, и проживание там членов ВСУ вполне логично. Лишь подытожим, что, как и в случае с больницами и госпиталями, где проходят лечение раненые члены ВСУ, любое скопление противника является законной целью в условиях активных боевых действий», — добавили авторы канала. Минобороны РФ это никак не комментировало.

WarGonzo: «Как мобилизованный сжег свой первый танк»

«Мобилизованный Вилл» из 9-й роты 291-го полка армии изначально не собирался становиться именно «птуристом», но постепенно, видя как другие бойцы тренируются с ПТУР, у него проявился интерес к этой установке. И как оказалось, не зря. Однажды в двух километрах от себя «Вилли» заметил стрельбу танка. Наготове уже был ПТРК «Корнет». Из-за позиции танка была опасность, что ракета отрекошетит, но времени на раздумья было не много. Точным попаданием боец поджег вражескую технику и даже этого не заметил», — добавил источник.

Фото: МО РФ

Александр Сладков поговорил о будущем российской артиллерии в зоне СВО

«Мы сегодня стреляем по целям, указанным архаичными корректировщиками, и по координаторам, переданным с беспилотников. И умудряемся перестреливать противника, у которого в арсенале все мыслимые и немыслимые средства артиллерийской разведки НАТО плюс западные космические спутниковые группировки. У нас намного больше огневых средств, но из-за слепоты мы в паритете. Так продолжаться не может. Я абсолютно уверен, что совсем скоро на фронт повалят средства артиллерийской разведки отечественной разработки. По-другому не может быть! И это будет конец артиллерии ВСУ. Точно, как это случилось с украинской авиацией», — добавил военкор.

Евгений Поддубный рассказал про САУ «Флокс», которые поступили в распоряжение ВС РФ

«Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию. САУ представляет собой одновременно и пушку, и миномет, и благодаря своей скорострельности „Флокс“ может вести огонь в режиме „огневого налета“. „Флокс“ создан для уничтожения живой силы, вооружения и военной техники противника в зоне ответственности артиллерийского батальона», — добавил журналист.

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