Директор Чичериной опроверг новость о взятии певицы в плен диверсантами

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Юлия Чичерина

Певица Юлия Чичерина не попадала в плен, сообщил NEWS.ru представитель исполнительницы Ларион Колесов. Он отметил, что не может сказать, где сейчас находится Чичерина, но она жива и здорова. До этого 30 сентября появилась информация, что певицу в Донецке взяли в плен украинские диверсанты.

Информация о том, что Юлию Чичерину взяли в плен украинские диверсанты в Донецке, — это полный бред. Такого не было, это все неправда, какая-то чепуха. Я не могу говорить локацию, где она находится, но уверяю, что все с ней в порядке. Юлия жива, здорова, — сказал он.

RT ранее опубликовал кадры сдачи оружия целого подразделения украинских солдат. Всего в плен сдались 17 солдат Вооруженных сил Украины.

По данным канала, это произошло в Донецкой Народной Республике. Украинские военнослужащие решили сдаться в плен российским разведчикам всем опорным пунктом.

До этого 5 октября на территории Крыма был взят в плен украинский диверсант, который вместе с сослуживцами пытался высадиться на полуострове, но ДРГ была разбита российскими военными. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, мужчина может являться офицером разведки. По его словам, плененному украинцу 46 лет, а потому он не может быть рядовым военным.

Пленный рассказал, что целью группы была фото- и видеосъемка участников ДРГ на полуострове на фоне украинского флага. Позже в Сети появилась информация, что захваченным в плен может быть подполковник ВСУ Александр Лобас.