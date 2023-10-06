«РВ»: у Приютного произошла бойня, ВС России обратили ВСУ в бегство «РВ»: ВС России обратили ВСУ в бегство в районе Приютного

Фото: РИА Новости

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео того, как российские военные в районе Приютного уничтожили значительные силы ВСУ и заставили бежать выживших солдат. Как пишет канал, на Южно-Донецком направлении разведка и пехота ВС РФ начали наступательную операцию. «Военкоры Русской Весны» утверждают, что на видео представлена работа 34-й бригады. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

По данным канала, российское наступление велось при активной поддержке дронов-камикадзе и артиллерии, после этого силы ВС РФ отбросили украинских военных от стратегически важного населенного пункта. Telegram-канал добавил, что ВСУ после этого предприняли ряд неудачных контратак, однако потеряли еще больше позиций.

Ранее 6 октября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении при поддержке огня артиллерии отразили атаку группы пехоты противника в направлении Приютного, а также сорвали две попытки провести ротацию подразделений ВСУ в районах Макаровки и Старомайорского.

В этот же день «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео удара дронами-камикадзе группировки «Отважные» позиций ВСУ. По информации Telegram-канала, в результате бомбардировки враг понес потери и впал в панику. В МО РФ эту ситуацию не комментировали.