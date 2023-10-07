Три украинские ракеты «Точка-У» сбили над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Над Белгородской областью уничтожили три украинские ракеты «Точка-У», сообщает Минобороны РФ. Они были сбиты около 10:00 по московскому времени.

Сегодня около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех оперативно-тактических ракет «Точка-У», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России подтвердили, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в Истринском городском округе. БПЛА двигался в сторону Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на месте крушения беспилотника уже работают специалисты экстренных служб. По его словам, предварительно, никто из жителей не пострадал, упавшие обломки не повредили здания.

До этого в Минобороны подтвердили, что в небе над Курской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Губернатор региона Роман Старовойт напомнил, что прикасаться к обломкам летательных аппаратов могут только специалисты экстренных служб, для гражданских лиц это опасно.

Несколькими часами ранее малый ракетный катер Черноморского флота успешно ликвидировал беспилотник ВСУ на подлете к Крыму, заявляли в пресс-службе оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что БПЛА сбили в 10 километрах от юго-западного побережья полуострова.