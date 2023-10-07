Стало известно, насколько ВС РФ продвинулись к Купянску Депутат Водолацкий: ВС РФ продвинулись к Купянску на 7–12 км на разных участках

Фото: МО РФ

Российские войска продвинулись к Купянску Харьковской области на 7–12 км, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, в настоящее время наступление ВС России на данном участке линии соприкосновения идет медленно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Дуга такая неровная, от семи километров в одном месте до 12 километров до Купянска. У нас на той неделе очень активно шли, до километра продвигались, сейчас мы двигаемся медленно, по 100–200 метров, — сказал Водолацкий.

Ранее глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие артиллерийским огнем и ударами авиации отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, ликвидированы порядка 60 солдат противника из трех украинских бригад.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов также рассказал, что подразделения ВС России пресекли две попытки выдвижения украинской пехоты на Южно-Донецком направлении. Кроме того, была ликвидирована разведгруппа противника. В районе Углесборочной российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП-2, а вблизи Времевки группу пехотинцев ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы самоходка Paladin и пять минометных расчетов противника.