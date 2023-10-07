В США обвинили Зеленского в продаже «будущего» Украины Экс-разведчик Риттер: Зеленский продал США «будущее» Украины — ее чернозем

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский продал «будущее» своей страны — ее плодородные земли, написал в Twitter (Х) бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, украинцы после этого должны молиться о победе России в конфликте.

Зеленский продал плодородный чернозем Украины — ее будущее — компании BlackRock. Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что только так Украина действительно может выжить как суверенное государство. Позор Зеленскому, — заявил Риттер.

Он также пожелал удачи российской армии, отметив, что она, «по-видимому, является единственным настоящим защитником Украины».

Ранее Риттер назвал стратегическое поражение Украины неизбежным. По его словам, винить в этом украинские власти должны только себя.

Он также предрек утрату Киевом контроля над городами Днепропетровск, Сумы, Харьков, Николаев и Одесса, а также потерю выхода к Черному морю. Экс-разведчик заявил, что Киеву следует согласиться на мир на условиях Москвы. Этим украинские власти сохранят множество жизней и часть территорий, отметил он. В противном случае, по его мнению, Украину ждет исчезновение как государства.