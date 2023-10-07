«Будет много трагедий»: экс-премьер Украины рассказал о будущем страны Экс-премьер Азаров: Украину ждет много трагедий из-за политики властей

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Украину ждет много трагедий в ближайшие месяцы, сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр республики Николай Азаров. По его словам, это будет связано с политическими играми киевских властей.

На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима, — написал Азаров.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продал «будущее» своей страны — ее плодородные земли. Он отметил, что украинцы после этого должны молиться о победе России в конфликте. Он также пожелал удачи российской армии, отметив, что именно она «является единственным настоящим защитником Украины».

До этого Риттер назвал стратегическое поражение Украины неизбежным. По его словам, винить в этом украинские власти должны только себя.

Он также предрек Киеву утрату контроля над Днепропетровском, Сумами, Харьковом, Николаевом и Одессой, а также потерю выхода к Черному морю. Экс-разведчик заявил, что Киеву следует принять мир на условиях Москвы. Этим украинские власти сохранят множество жизней и часть территорий, отметил он. В противном случае, по мнению эксперта, Украину ждет исчезновение как государства.