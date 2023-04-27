Украина и США ругаются из-за поставок оружия: новости СВО на утро 27 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Мирные планы Киева и Пекина по прекращению боевых действий имеют некоторые точки пересечения, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, спецпредставитель Китая приедет в Киев, чтобы точно понять позицию Украины. Он уточнил, что одной из таких точек является мнение о недопустимости взятия в заложники ядерных объектов на Украине. Кроме этого, стороны сошлись на том, что в условиях конфликта нельзя использовать и распространять ядерное оружие.

Позже сам президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что мировое соглашение в текущем конфликте не будет достигнуто за счет территориальных компромиссов. По его словам, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года. Политик отметил, что его разговор с китайским лидером продолжался час.

Вооруженные силы России усиливают свои позиции по ключевым направлениям Донецкой дуги, рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, цель российских военных — отбросить противника, лишив его возможности обстреливать Донецк, Горловку, Ясиноватую, Авдеевку и другие города на Донецком направлении.

Итальянская газета La Repubblica сообщила, что ее корреспондент Коррадо Зунино и его помощник Богдан Битик попали под обстрел в Херсоне: первого ранили, а второй был убит. Издание предполагает, что, скорее всего, огонь открыли «российские снайперы». Обвинил ВС РФ и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Минобороны России же информацию не комментировало. Итальянца с ранением в плечо отправили в херсонскую гражданскую больницу.

Украина вовремя получит все необходимое для контрнаступления вооружение, заверил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи. Он добавил, что более 98% обещанной боевой техники уже поставлено Украине.

Фото: European Support Staff Sgt. Daniel Yeadon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона выразил сомнения в оценке генерала НАТО относительно получения Украиной обещанного вооружения. Он отметил, что 98% — это «слишком много». Подоляк предположил, что Каволи основывается на «определенной математике» и знает, о чем говорит. Техники должно быть гораздо больше, а снарядов действительно не хватает, особенно тяжелых калибров, отметил советник Зеленского.

Оперативный личный состав ОМОНа «Ахмат-1» из Росгвардии Чеченской Республики отправился на смену своим соратникам в районе специальной военной операции, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в составе подразделения присутствуют военнослужащие с богатым опытом в боевых ситуациях. По его словам, бойцы оборудованы всем необходимым для успешного выполнения операций, начиная от полного набора боевой экипировки и заканчивая современными средствами техники и вооружения.

Украинская армия 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики в среду, 26 апреля. При этом был выпущен 201 снаряд. Под обстрел попали районы восьми населенных пунктов республики: Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка и Владимировка. Получены данные о ранении трех гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ускорили переброску личного состава и техники на Запорожское направление в район города Орехов. Он добавил, что с наступлением темноты противник ускорил переброску войск. Он добавил, что украинские военные перемещают технику, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. По его словам, в этом направлении в сутки за ночное время проходило «не более двух-трех единиц тяжелой гусеничной техники».

Поселок Климово в Брянской области лишился электроэнергии из-за обстрела, произведенного Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Александр Богомаз. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. По его словам, аварийные и ремонтные службы начнут проводить восстановительные работы после выполнения необходимых действий.