Кадыров отправил омоновцев из Чечни в зону спецоперации Кадыров сообщил об отправке бойцов личного состава ОМОНа «Ахмат-1» в зону спецоперации

Фото: chechnya.gov.ru

Оперативный личный состав ОМОНа «Ахмат-1» из Росгвардии Чеченской Республики отправился на смену своим соратникам в районе специальной военной операции, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в составе подразделения присутствуют военнослужащие с богатым опытом в боевых ситуациях.

Личный состав ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чеченской Республике отправился на замену своих боевых товарищей в зону проведения специальной военной операции. В составе подразделения находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий. Многие из них ранее были задействованы в СВО, принимали непосредственное участие в освобождении стратегически важных объектов и населённых пунктов Донбасса, — написал Кадыров.

По его словам, бойцы оборудованы всем необходимым для успешного выполнения операций, начиная от полного набора боевой экипировки и заканчивая современными средствами техники и вооружения.

Ранее Рамзан Кадыров провел встречу с бизнесменом Евгением Пригожиным, чье имя связывают с частной военной компанией «Вагнер». Руководитель Чеченской Республики рассказал, что вместе с Пригожиным они обсудили «горячие международные вопросы».