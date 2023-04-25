Кадыров встретился с Пригожиным и назвал его братом

Фото: Telegram-канал Рамазана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с бизнесменом Евгением Пригожиным, чье имя связывают с частной военной компанией «Вагнер». В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал совместную фотографию. Руководитель Чеченской Республики рассказал, что вместе с Пригожиным они обсудили «горячие международные вопросы».

С Евгением Викторовичем у нас всегда есть темы для обсуждения, так как у нас много схожих интересов и мы часто работаем совместно над задачами, о которых нельзя говорить по телефону, — поделился он.

Однако Кадыров не стал раскрывать детали разговора, добавив: «О результатах вскоре узнаете. И да, обсуждали актуальную повестку».

Отметив радостные лица на опубликованной фотографии, глава Чечни сообщил, что это связано с тем, что «небольшая часть разговора» касалась западных санкций против них обоих. «Долго смеялись над этим абсурдом», — заключил он.

Ранее Кадыров заявил, что в рамках спецоперации на Украине Россия возьмет под контроль Киев и дойдет до Польши. Он добавил, что российские военные в ходе спецоперации показывают такие результаты, которые «даже не снились НАТО и Евросоюзу».

Накануне глава Чечни заявил, что власти на местах должны заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, а не комментировать потери в СВО. По его словам, при исполнении боевых задач неизбежны потери, но манипулировать этим не нужно.