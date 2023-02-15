«Храните чистую память»: Кадыров призвал не раскрывать военные потери Кадыров призвал власти регионов не раскрывать потери в СВО

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Власти на местах должны заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, а не комментировать потери в СВО, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, при исполнении боевых задач неизбежны потери, но манипулировать этим не нужно.

При исполнении боевых задач неизбежны потери. Спецоперация на Украине не исключение. Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях. <...> Человек ушел достойно, защищая свое государство. Так храните о нём чистую память, — написал Кадыров.

Он добавил, что у чеченцев тоже есть потери, но вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, руководство республики помогает семьям всем необходимым, включая выплатами по 1 млн рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч — за ранение.

Выплачиваем ещё до оказания материальной помощи от Минобороны. Это самое правильное и верное, что можно сделать в создавшейся ситуации, — резюмировал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что в рамках СВО Россия возьмет под контроль Киев и дойдет до Польши. Он добавил, что российские военные в ходе спецоперации показывают такие результаты, которые «даже не снились НАТО и Евросоюзу».