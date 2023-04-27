Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 201 боеприпас

Фото: МО Украины

Украинская армия 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики в среду, 26 апреля, сообщило представительство ДНР в СЦКК, который занимается контролем и координацией вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. При этом был выпущен 201 снаряд.

За последние сутки представительство зарегистрировало 36 случаев обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины). На донецком направлении враг произвел 26 обстрелов с применением РСЗО, ударных БПЛА, артиллерии калибра 155 и 152 мм. На горловском направлении — 4 обстрела артиллерией 155 и 152 мм. На ясиноватском направлении — 4 обстрела артиллерией 155 и 152 мм. На волновахском направлении — 2 обстрела артиллерией калибра 155 мм, — говорится в сообщении представительства.

Под обстрел попали районы восьми населенных пунктов республики: Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка и Владимировка. Получены данные о ранении трех гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка.

В предыдущие сутки было зафиксировано 26 обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в «море НАТО». Глава украинского МИД при этом заявил, что Киев выступает за демилитаризацию Черного моря, чтобы оно использовалось только для торговли и туризма. Кроме того, министр заявил, что Киев намерен вернуть под свой контроль регионы, вошедшие в состав России.