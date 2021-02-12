Twitter разблокировал аккаунт делегации РФ в Вене, но без подписчиков

https://static.news.ru/photo/7d0bed7e-6e14-11eb-bce9-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Twitter без объяснений разблокировал аккаунт делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов.

Twitter разблокировал аккаунт без объяснений буквально 20 минут назад. Но все подписчики исчезли. Будем заново наращивать. Контент сохранили, — цитирует РИА Новости Гаврилова.

Ранее российские власти направили запрос руководству социальной сети Twitter в связи с приостановкой действия официального аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Руководитель представительства РФ в Вене Константин Гаврилов назвал это актом цензуры. Он отметил, что пока официальная страница делегации Кремля будет заблокирована, дипломаты продолжат делиться свежими новостями в его аккаунте в социальной сети Facebook.

Накануне сотрудники украинских телеканалов «112», Zlk и NewsOne выступили против цензуры. В знак протеста против нарушения свободы слова они заклеили рты скотчем и вышли в прямой эфир. Журналисты также устроили мирную акцию в центре Киева, выступив с плакатами, на которых написали лозунги «Конец свободы слова», «Ким Чен Зе», «Зе нацизм» и другие. Таким образом они выразили отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, решением которого три указанных телеканала были закрыты, писал NEWS.ru.