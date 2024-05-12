Работино стало могилой для ВСУ: новости СВО на вечер 12 мая

Фото: МО РФ

Село Работино в Запорожской области стало могилой для солдат украинских вооруженных сил, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, попытки противника вернуть населенный пункт оборачиваются для него огромными потерями.

Он добавил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по большому скоплению живой силы и техники ВСУ северо-западнее Вербового на Ореховском направлении. Рогов уверен, что украинские власти не считаются с жизнями своих солдат и Киев бросает новые резервы в Работино на убой.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 мая, читайте в материале NEWS.ru.

«Грады» сорвали переброску резервов ВСУ

Российская армия при помощи ударов из РСЗО «Град» группировки войск «Север» сорвала переброску личного состава ВСУ, направленного в качестве подкрепления в приграничный с Белгородской областью район. Командир одной из РСЗО с позывным Соната также рассказал о поражении опорного пункта, в результате которого было уничтожено около 20 украинских солдат.

Telegram-канал Readovka опубликовал кадры захода российских военных в населенный пункт Стрелечья в Харьковской области. По его информации, ВСУ не могут остановить продвижение ВС РФ. По сведениям канала, на опубликованных кадрах бойцы группировки войск «Север» движутся колонной к селу, которое полностью перешло под контроль российских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Генштаб ВСУ перебрасывает нацбатальоны под Харьков

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины перебросил на Харьковское направление бойцов националистического батальона «Кракен», пишет «Российская газета». Перед ними поставили задачу остановить продвижение ВС России.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» позднее сообщил, что ВС России взяли в плен бойца батальона «Кракен» с позывным Коломар. По данным канала, его поймали в ходе наступления ВС РФ в Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По информации «РВ», в марте 2024 года пленный принимал участие в нападении на Белгородскую область. Сам Коломар во время допроса сообщил, что члены «Кракена» получают довольствия втрое больше, чем обычные военнослужащие. Также, по его словам, у батальона на вооружении стоят преимущественно западные образцы.

Бойцы «Севера» взяли под контроль ряд сел в Харьковской области

Российские военнослужащие взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Военнослужащие также нанесли поражение личному составу и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань в Харьковской области.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, отразила две атаки ВСУ, которые в результате боев потеряли до 125 военнослужащих. Позиции по переднему краю улучшили бойцы группировки войск «Юг». Они нанесли поражение украинским войскам и отразили две контратаки, потери противника составили 620 солдат. Также на более выгодные позиции вышли военнослужащие группировки «Запад».

Австралийский генерал в отставке Мик Райан считает, что Киев потеряет еще больше войск, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область от наступления Вооруженных сил РФ. Он убежден, что ближайшие недели для подразделений ВСУ на востоке страны будут очень мрачными.

Фото: МО Украины

В Белгороде обрушился целый подъезд дома после удара ВСУ

12 мая в Белгороде обрушился целый подъезд десятиэтажного дома, под завалами оказались люди. Власти сообщили, что ЧП произошло из-за попадания украинского снаряда. По последним данным, пострадали 19 человек, среди них есть дети.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У». Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что ВСУ применили управляемую авиабомбу AASM HAMMER производства Франции.

Военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал, что для защиты приграничных регионов России необходимо отодвинуть линию фронта. По его мнению, российская армия не станет менять тактику и наносить удары по гражданским зданиям на территории Украины в качестве ответных мер на обстрелы ВСУ.

Киеву сообщили плохие новости о ЗРК Patriot

Зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства не смогут защитить украинских военных от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон», такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис. Он обратил внимание, что ВС РФ уже применяли снаряды на поле боя.

Меркурис убежден, что удручающее положение украинских войск не изменится от поставок Киеву других систем противовоздушной обороны западными партнерами. Кроме того, они не защитят ВСУ от авиаударов с воздуха.

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