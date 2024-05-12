Стало известно о срыве переброски подкрепления ВСУ МО: расчеты РЗСО «Град» сорвали переброску подкрепления ВСУ в приграничной зоне

Фото: МО Украины

Российская армия при помощи ударов из РЗСО «Град» группировки войск «Север» сорвала переброску личного состава ВСУ, направленного в качестве подкрепления в приграничный с Белгородской областью район, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Командир одной из РЗСО с позывным Соната также рассказал о поражении опорного пункта, в результате которого было уничтожено около 20 украинских солдат.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили вскрытые разведкой позиции с живой силой украинских террористических формирований и сорвали переброску подкрепления пехоты на оборонительные позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, — указано в заявлении.

В ведомстве также уточнили, что РЗСО оказывает поддержку при продвижении ВС РФ, а также пресекает попытки ударов ВСУ по мирному населению РФ. Отмечается, что гражданские объекты стали главной целью украинской армии в Белгородской области, поэтому российская сторона прилагает все усилия, чтобы оттеснить противника как можно дальше от границы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО перехватили две ракеты «Точка-У» в небе над Белгородской областью. Уточняется, что запуски ВСУ были осуществлены в ночь на 12 мая.