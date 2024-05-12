ПВО перехватила ракеты «Точка-У» и дроны над российскими регионами МО: ПВО уничтожила над Россией две ракеты «Точка-У» и шесть дронов ВСУ

Фото: МО РФ

Системы российской ПВО перехватили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью, а также шесть украинских беспилотников над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, под Брянском нейтрализовали три дрона, над Липецкой областью — два, и еще один БПЛА уничтожили над Волгоградской. Атаки осуществлялись ночью.

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) «Точка-У» на объекты на территории РФ, — сказали в военном ведомстве.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили взрывное устройство в городе Судже. По его словам, в результате атаки погиб один человек. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. По его данным, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на грузовой автомобиль, в результате погиб мужчина.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщил о смерти трех человек и 11 пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ, который был совершен в годовщину основания ДНР. Он также заявил, что для защиты российских территорий и исключения риска из-за провокаций ВСУ необходимо создать санитарные зоны.