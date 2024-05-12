Опубликованы кадры захода ВС России в Стрелечью под Харьковом

Фото: МО РФ

Telegram-канал Readovka опубликовал кадры захода российских военных в населенный пункт Стрелечья в Харьковской области. По его информации, Вооруженные силы Украины не могут остановить продвижение ВС РФ. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

По сведениям канала, на опубликованных кадрах бойцы группировки войск «Север» движутся колонной к селу, которое полностью перешло под контроль российских войск. В публикации уточняется, что украинские военные не смогли ничего предпринять в сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, под контроль Российской армии благодаря группировке войск «Север» перешли Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Как сообщалось до этого, военно-гражданская администрация Харьковской области поможет гражданам, проживающим на территории пяти населенных пунктов, которые взяли под контроль ВС РФ. По словам главы ВГА Виталия Ганчева, людей поселят в ПВР.