Раскрыта судьба жителей пяти перешедших под контроль России поселений ВГА Харьковской области поможет жителям пяти взятых под контроль ВС РФ поселений

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Гуманитарная помощь

Военно-гражданская администрация Харьковской области поможет гражданам, проживающим на территории пяти населенных пунктов, которые взяли под контроль ВС РФ, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев. По его словам, людей поселят в ПВР.

Поставил задачу перевести работу нашей горячей линии в круглосуточный режим, чтобы харьковчане могли обращаться в любое время, — написал Виталий Ганчев в Telegram-канале.

По его словам, граждан заселят в пункты временного размещения с получением гуманитарных грузов. Речь идет о жителях Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечьей.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, под контроль российской армии благодаря группировке войск «Север» перешли Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Бойцы ВС России также ликвидировали чешскую боевую машину Vampire, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, САУ «Богдана». Также российские военные уничтожили четыре гаубицы Д-20, гаубицы Д-30 и огневые установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».