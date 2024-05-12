Названо число спасенных из-под завалов белгородцев МЧС России сообщило о спасении 16 белгородцев из-под завалов после обстрела ВСУ

Спасателям удалось вызволить из-под завалов 16 белгородцев, сообщили в МЧС России. Речь идет о жителях многоквартирного дома, который ранее обрушился в результате атаки ВСУ. В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС проводят «минуту тишины». Так они слышат пострадавших граждан.

В поисково-спасательных работах спасатели проводят «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами. Уже спасены 16 человек, — говорится в сообщении.

В МЧС также подтвердили повторное обрушение дома. По информации министерства, в результате происшествия пострадали три спасателя.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании украинской ракеты в многоэтажный жилой дом, в результате которого обрушился целый подъезд, с десятого по первый этаж. Точной информации о пострадавших и погибших пока нет, на месте ведется разбор завалов.

До этого местная жительница рассказала, что перед обрушением многоэтажки в Белгороде громко работала сирена ракетной опасности. Женщина призналась, что ее до сих пор трясет от произошедшего. Она также предположила, что в результате происшествия будет много жертв.