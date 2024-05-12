Назван населенный пункт, ставший могилой для ВСУ Рогов назвал запорожское село Работино могилой для украинской армии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Запорожское село Работино стало могилой для солдат украинских вооруженных сил, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, попытки противника вернуть населенный пункт оборачиваются для него огромными потерями.

Наши военные обернули врага в бегство. Он понес потери в живой силе и откатился назад. Кладбище на северных окраинах Работино стало фактически могилой для боевиков ВСУ, где они несут огромные потери и сразу же отправляются к «батьке их Бандере», — заявил Рогов.

Он добавил, что ВС РФ ударили по большому скоплению живой силы и техники ВСУ северо-западнее Вербового на Ореховском направлении. Рогов уверен, что украинские власти не считаются с жизнями своих солдат. По его словам, Киев бросает новые резервы в Работино на убой.

Ранее Минобороны России сообщило, что войска продолжают продвигаться вглубь обороны противника в Харьковской области. Военнослужащие подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Потери противника составили до 100 человек личного состава.