Зеленского обвинили в наступлении ВС РФ: новости СВО на утро 12 мая

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Наступление Вооруженных сил РФ на Харьков стало ответом на санкционированные президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ГУР Кириллом Будановым обстрелы Белгорода, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его мнению, виновники изменения ситуации на фронте «совершили глупость».

Киевским властям было выгодно, чтобы на этом направлении со стороны России не было активности, отметил Меркурис. Однако теперь Украине приходится тратить и без того ограниченные ресурсы для обороны, добавил эксперт.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 11 мая, читайте в материале NEWS.ru.

В ДНР два человека подорвались на взрывоопасном предмете

Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете (ВОП) в Новотроицком Донецкой Народной Республики, передали в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По имеющейся информации, два человека погибли и еще один пострадал.

ВСУ устроили массированную атаку на Белгород, есть погибшие

Вооруженные силы Украины 11 мая совершили массированную атаку на Белгород и Белгородский район, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, в результате обстрелов погибла одна женщина, 29 жителей получили ранения.

Губернатор добавил, что всех пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь. Также разные повреждения получили 49 квартир в 22 домах и четыре коммерческих объекта. Из-за обстрелов было повреждено остекление в двух больницах Белгорода, общеобразовательной школе и Центре художественной гимнастики.

Фото: Павел Колядин/ТАСС Белгород. Обстановка около многоквартирного жилого дома, пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ

Стало известно, как Т-90 выдержал два попадания БПЛА ВСУ

Танк Т-90М на данный момент является одним из самых современных в России, поэтому выполнен с учетом требований боевых действий и смог выдержать два попадания беспилотников ВСУ в уязвимые места, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук для NEWS.ru. По его словам, сейчас конструкторы стараются максимально обезопасить шансы экипажа на выживание.

На Т-90М устанавливается один из типов защиты — активная или динамическая, обратил внимание Матвийчук. Пережить столкновение с дронами противника также помогло мастерство танкистов, добавил эксперт.

В Волгоградской области загорелся НПЗ после падения беспилотника

На площадке Волгоградского НПЗ начался пожар после падения на территорию беспилотника, приводит пресс-служба администрации региона слова губернатора области Андрея Бочарова. По его словам, ночью 12 мая средства противовоздушной обороны отразили атаку дронов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Запад обвинили в лживой пропаганде о «чудо-оружии»

Отставной полковник СБУ Олег Стариков назвал лживой пропагандой заявления о существовании западного «чудо-оружия», которое способно победить Россию. Эксперт подчеркнул, что это приводит к когнитивному диссонансу у населения. По мнению Старикова, операция российской армии в Харьковской области приведет к созданию в этом регионе буферной зоны.

Раскрыта судьба жителей пяти перешедших под контроль ВС РФ сел

Военно-гражданская администрация Харьковской области поможет гражданам, проживающим на территории пяти населенных пунктов, которые взяли под контроль ВС РФ, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев. По его словам, людей поселят в ПВР.

По его словам, граждан заселят в пункты временного размещения с получением гуманитарных грузов. Речь идет о жителях Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечьей.

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