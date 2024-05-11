Полковник СБУ в отставке обвинил Запад в лживой пропаганде о «чудо-оружии»

Фото: U.S. Army photo by Capt. Robyn Haake

Отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka назвал лживой пропагандой заявления о существовании западного «чудо-оружия», которое способно победить Россию. Эксперт подчеркнул, что это приводит к когнитивному диссонансу у населения.

Вот якобы придут снаряды, и мы их (россиян. — NEWS.ru) остановим. Ну это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут «Байрактары», «святая» «Джавелин», что там еще. «Леопарды», «Абрамсы», ATACMS, теперь до снарядов дошли, а потом до патронов, — возмутился полковник в отставке.

По мнению Старикова, операция российской армии в Харьковской области приведет к созданию в этом регионе буферной зоны. Эксперт в рамках интервью также обсудил с ведущим ситуацию в зоне боевых действий и тему Дня Победы.

В Германии ранее заявили о тяжелом положении Вооруженных сил Украины после атаки ВС России на объекты в Харькове. Немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что украинской армии не хватает солдат и оружия. По его мнению, Киеву нужно по меньшей мере 250 тысяч новых бойцов, чтобы остановить постоянное отступление.