В Германии указали на тяжелое положение ВСУ после удара России по Харькову Журналист Репке: ВСУ испытывают острою нехватку оружия и солдат

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины испытывают острою нехватку солдат и оружия, заявил в Twitter (Х) немецкий журналист Юлиан Репке. По его словам, положение ВСУ стало более явным после атаки ВС России на объекты в Харькове. Он также выразил уверенность, что украинская армия оказалась в тяжелейшей ситуации.

Украине нужно не только больше оружия лучшего качества, но и по меньшей мере 250 тысяч новых солдат, чтобы остановить постоянное отступление, — уточнил Репке.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби в свою очередь отметил, что, по мнению американских властей, армия России начала наступление в сторону Харькова. Кирби подчеркнул, что Белый дом ожидал такого развития событий.

Telegram-канал «Военная хроника» ранее сообщил об уничтожении дамбы через реку Северский Донец. По его информации, удар нанесли силы группировки российских войск «Север». Канал уточнил, что объект расположен в районе Старого Салтова в Харьковской области. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Накануне в Харьковской области зафиксировали самую длительную воздушную тревогу за время спецоперации. Тревога была объявлена в 09:07 и продолжалась более 9,5 часа.